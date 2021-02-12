Что известно о «главной пиарщице Свердловской области», которой доверили развивать туризм в Башкирии

Последние восемь лет Эльмира Туканова развивала туризм в соседней Свердловской области

Накануне председатель госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков оставил свою должность, которую занимал с октября 2019 года. Некоторые СМИ сообщают, что в ближайшее время его назначат на должность руководителя дирекции по особо охраняемым природным территориям республики. В отставку он подал по собственному желанию.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Нафикову называют уроженку Уфы и экс-чиновницу администрации Свердловской области Эльмиру Туканову. С 2012 года она возглавляла Центр развития туризма Свердловской области. 11 февраля Туканова покинула пост – заявление подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

Информации о вероятно новом председателе госкомитета Башкирии по туризму не так много. Примечательно, что ни в СМИ, ни в соцсетях нельзя найти информации о возрасте Эльмиры Тукановой. Известно лишь, что свою карьеру она начала в середине 2000-х годов в команде Евгения Куйвашева еще в то время, когда он сначала был мэром Тобольска (2005-2007), а затем возглавил Тюмень (2007-2011). С 2012 года Куйвашев становится губернатором Свердловской области и Эльмира Туканова вместе с ним перебирается в Екатеринбург.

Некоторые уральские СМИ называли Туканову не иначе как «главная пиарщица области». Все потому, что ее основной задачей называли «продвижение региона». Судя по странице чиновницы в Facebook, основной упор при выполнении задач она решила сделать именно на социальные сети.

Информации о семейном положении и наличии детей у Эльмиры Тукановой найти нигде не удалось – чиновница не распространяется на эту тему.

Недавно на своей прошлой работе Эльмира Туканова угодила в скандал. Летом 2020 года Центр развития туризма Свердловской области, который она возглавляла, заключил контракты на 21 млн рублей для презентации туристического потенциала региона. Тогда глава Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев обвинил организацию и лично Туканову в неэффективном расходовании бюджетных денег. В ответ Центр развития туризма Свердловской области подал на него иск в Арбитражный суд.