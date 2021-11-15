Башкирия возобновила диспансеризацию из-за стабилизировавшейся ситуации с COVID-19

В Башкирии возобновлена диспансеризация

В Башкирии с сегодняшнего дня, 15 ноября, возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения, которые были приостановлены из-за обострения ситуации с COVID-19. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, сейчас обстановка с инфекцией «стабилизировалась». Предложение возобновить диспансеризацию одобрил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве.

– Принимается. Обязательно начинайте [диспансеризацию]. Нам уже вперед надо смотреть. И смертность была высокая, и продолжительность жизни из-за этого у нас сокращается, – сказал руководитель республики.

Напомним, на том же совещании Забелин заявил, что в ряде больниц Башкирии сворачиваются ковид-госпитали.