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Общество15 ноября 2021 11:55

Башкирия возобновила диспансеризацию из-за стабилизировавшейся ситуации с COVID-19

Предложение одобрил глава республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии возобновлена диспансеризация

В Башкирии возобновлена диспансеризация

В Башкирии с сегодняшнего дня, 15 ноября, возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения, которые были приостановлены из-за обострения ситуации с COVID-19. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, сейчас обстановка с инфекцией «стабилизировалась». Предложение возобновить диспансеризацию одобрил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве.

– Принимается. Обязательно начинайте [диспансеризацию]. Нам уже вперед надо смотреть. И смертность была высокая, и продолжительность жизни из-за этого у нас сокращается, – сказал руководитель республики.

Напомним, на том же совещании Забелин заявил, что в ряде больниц Башкирии сворачиваются ковид-госпитали.