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Здоровье21 сентября 2021 19:07

Башкирия на фоне обострения коронавируса приостановила диспансеризацию

Это решение было принято по инициативе самих медиков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Диспансеризация в Башкирии приостановлена на две недели

Диспансеризация в Башкирии приостановлена на две недели

В Башкирии из-за коронавируса на две недели приостановлены плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Как пояснил чиновник, решение о приостановке диспансеризации было принято на оперативном штабе по инициативе медиков.

– Мы разгрузили систему первичного звена, дали возможность врачам усилить направление по оказанию неотложной помощи пациентам с коронавирусом, – сказал Забелин. – У нас стабильно, на протяжении нескольких недель держится довольно высокий уровень заболеваемости коронавирусом – мы регистрируем более 300 случаев в сутки.

Напомним, на том же брифинге глава Минздрава Башкирии заявил, что на карантине с подозрением на коронавирус находятся порядка двух тысяч детей.