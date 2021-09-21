Башкирия на фоне обострения коронавируса приостановила диспансеризацию

Диспансеризация в Башкирии приостановлена на две недели

В Башкирии из-за коронавируса на две недели приостановлены плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. Об этом 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Как пояснил чиновник, решение о приостановке диспансеризации было принято на оперативном штабе по инициативе медиков.

– Мы разгрузили систему первичного звена, дали возможность врачам усилить направление по оказанию неотложной помощи пациентам с коронавирусом, – сказал Забелин. – У нас стабильно, на протяжении нескольких недель держится довольно высокий уровень заболеваемости коронавирусом – мы регистрируем более 300 случаев в сутки.

Напомним, на том же брифинге глава Минздрава Башкирии заявил, что на карантине с подозрением на коронавирус находятся порядка двух тысяч детей.