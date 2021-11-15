Минздрав Башкирии сообщил о закрытии в республике ряда ковид-госпиталей

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В связи со стабилизацией ситуации по COVID-19 в Башкирии закрывают ряд ковид-госпиталей. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

– Сейчас у нас 5 739 коек. Готовим учреждения к возвращению в обычный режим работы. По городу Уфа: РКБ имени Куватова, Больница скорой медицинской помощи, Госпиталь ветеранов войн, ГКБ №5. По районам: инфекционный госпиталь города Баймак, закрываем в Дюртюлях, также идет снижение коечного фонда в Стерлитамаке в ГБ №2, – заявил министр.

Напомним, в Башкирии с начала пандемии было выявлено 96 257 случаев коронавируса. За прошедшие сутки инфекцию диагностировали 676 жителям. Скончались от COVID-19 еще 29 пациентов.