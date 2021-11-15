С начала пандемии в Башкирии выявлено более 96 тыс. случаев COVID-19

Переболели коронавирусом 85 195 жителей региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии было выявлено 96 257 случаев коронавируса. За сутки инфекцию диагностировали 676 жителям. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил местный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 29 пациентов. За все время инфекция унесла жизни 3 073 человек.

Переболели коронавирусом 85 195 жителей региона, 668 из них были сняты с учета по выздоровлению.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,81 млн человек, вторым – 1,51 млн.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с начала прошлой недели в республике увеличилось число «тяжелых» пациентов с ковидом.