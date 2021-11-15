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Здоровье15 ноября 2021 6:52

С начала пандемии в Башкирии выявлено более 96 тыс. случаев COVID-19

За сутки заразились 676 человек, еще 29 – скончались
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Переболели коронавирусом 85 195 жителей региона

Переболели коронавирусом 85 195 жителей региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии было выявлено 96 257 случаев коронавируса. За сутки инфекцию диагностировали 676 жителям. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил местный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 29 пациентов. За все время инфекция унесла жизни 3 073 человек.

Переболели коронавирусом 85 195 жителей региона, 668 из них были сняты с учета по выздоровлению.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились 1,81 млн человек, вторым – 1,51 млн.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с начала прошлой недели в республике увеличилось число «тяжелых» пациентов с ковидом.