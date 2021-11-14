В Башкирии с начала недели подскочило число «тяжелых» пациентов с COVID-19

Сейчас в больницах с коронавирусом лежат 799 жителей республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с начала текущей недели увеличилось число пациентов ковид-госпиталей, находящихся в тяжелом состоянии. Если в понедельник, 8 ноября, таковых было 74 человека (9 подключены к аппарату ИВЛ), то сегодня, в воскресенье, 14 ноября, – уже 97 (8 на ИВЛ). Статистику озвучили в региональном Минздраве.

Сейчас в больницах с коронавирусом лежат 799 жителей республики, 493 из них – старше 60 лет. Дома лечатся более 7,2 тысячи инфицированных (старше 60 – свыше 5,9 тысячи).

Всего на территории Башкирии выявлено 95 581 случай COVID-19 (+679 за сутки, +4 тыс. с начала недели). Переболели инфекцией 84 527 жителей (+678, +4 тыс.), скончались от нее – 3 044 (+33, +193).