В Башкирии в 2022 году на развитие геопарков потратят миллиард рублей

В Башкирии будут продолжать развивать геопарки Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров рассказал, что на развитие геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» потратят около миллиарда рублей.

С недавних пор власти республики активно продвигают идеи создания и развития геопарков – мест, где туристы смогут в комфортных условиях изучать красоты башкирской природы.

Ключевой точкой развития Хабиров назвал 2022 года. Глава республики заявил, что в следующем году на геопарки выделят порядка миллиарда рублей. На эти деньги построят лестницу на шихане Торатау и начнут возводить большой центр для туристов в подножья горы.

Также глава республики выделил геопарк «Янган-Тау». Он наряду с «Торатау» станет якорным объектом развития мест отдыха туристов.

- Развитие геопарков будет невозможно, если не придёт заинтересованный бизнес, - подытожил своей послание в соцсетях Хабиров.