Геопарк «Торатау»: миф или реальность?

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения, что знаменитые башкирские горы-шиханы все же будут разрабатывать, несмотря на их охранный статус. Вездесущие блогеры внезапно заявили: превращение Тратау и Юрактау в геопарк ЮНЕСКО – пустая болтовня. По мнению «активистов», статус геопарка не только ничего не дает, но и снимает уже имеющуюся защиту с памятников природы. Чтобы расставить все точки, «Комсомолка» решила разобраться, что же такое геопарк ЮНЕСКО и какие преимущества дает этот статус.

ДВА СОХРАНИТЬ, ТРЕТИЙ – НА ВЫХОД

В начале декабря прошлого года жители Башкирии обсуждали очень важное событие в жизни республики – окончательное решение по стерлитамакским шиханам. Тогда руководитель региона Радий Хабиров во всеуслышание заявил, что в споре об охранном статусе шиханов Юрактау и Тратау поставлена точка. На своей странице в социальных сетях он отметил, что «эти горы - достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде».

Всем защитникам шиханов эта новость была, как бальзам на душу. Если бы не одно но: согласно решению властей республики Куштау будет отдан в разработку градообразующему предприятию Стерлитамака. Тем более, что охранного статуса у него нет и никогда не было.

Стоит ли разъяснять, что этим решением оказались недовольны как защитники шиханов, которые требовали сохранить все оставшиеся горы, так и Башкирская содовая компания? Руководители последней неоднократно заявляли, что Куштау им неинтересен, поскольку качество сырья там не очень подходит для производства соды.

Тем не менее, решение было принято – Куштау превратится в соду. Не последнюю роль в этом сыграл вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак – именно он выступил посредником в переговорах между Хабировым и БСК. Чем завершились прения по этому вопросу, уже известно.

Знаменитый шихан Тратау уже посещает множество туристов

- На этом ставим точку. С дешевым политиканством заканчиваем. Если есть желающие на этой теме сделать себе карьеру или деньги, как это делалось до меня – рекомендую играть с огнем аккуратно, потому что реверансов ни перед кем делать не буду, - жестко высказался Радий Хабиров.

Спустя некоторое время им же было заявлено, что власти республики планируют подать заявку в ЮНЕСКО, чтобы организовать на месте Тратау и Юрактау геопарк. Ранее власти подали похожую заявку на включение в список геопарков другой памятник природы – горы Янган-Тау.

ЗАЯВКА НА ГЕОПАРК

Всего через полтора месяца после заявления Хабирова, в социальных сетях начались разговоры о его двусмысленности. Некоторые пользователи внезапно обнаружили, что статус «глобального геопарка ЮНЕСКО» не имеет юридического значения. Особо «одаренные» блогеры и всевозможные «знатоки» законодательства стали утверждать, что жителей Башкирии попросту обманули.

Например, один из блогеров заявил, что Хабиров и его команда специально будут добиваться статуса геопарка ЮНЕСКО для двух шиханов, чтобы… разрешить их разработку. Якобы, подача заявки в международную организацию – это такой гениальный ход, который поднимет рейтинги главы республики накануне выборов. А его истинная цель, по мнению доморощенных специалистов и великих конспирологов – снятие охранного статуса. Как будто статус памятника природы регионального значения можно будет снять, как только Тратау и Юрактау станут частью геопарка.

Мы решили разобраться, могут ли такие слухи иметь под собой почву? Что дает статус геопарка ЮНЕСКО? Как рассматривается заявка, и что происходит потом?

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ЧТО ТАКОЕ ГЕОПАРК

В первую очередь, хотелось бы разъяснить читателю, что такое геопарк. Согласно документам ЮНЕСКО – это природные объекты или даже целые районы, где имеется уникальная геология. Будущий геопарк «должен содержать геологическое наследие международного значения». Стерлитамакские шиханы Тратау и Юрактау полностью подходят под это определение – они представляют собой бывший коралловый риф, которому около 285 миллионов лет. Куштау имеет примерно такой же возраст, но статуса охраняемого памятника природы у него нет.

Что касается юридического определения статуса геопарка, то оно появилось совсем недавно – в 2014 году. Бюрократы ЮНЕСКО довольно четко прописали, что геологические объекты получают статус геопарка на пять лет. По истечении срока специальная комиссия принимает решение - продлять его или нет. Причем на это решение уже никто не может повлиять – его невозможно оспорить ни в одном суде. Да и местные власти не имеют права влиять на этот статус.

Так выглядит геопарк ЮНЕСКО «Каменный лес» на острове Лесбос в Греции

Теперь, пожалуй, самое главное. Статус геопарка ЮНЕСКО могут присвоить лишь природному объекту, который уже находится под охраной государства. Проще говоря, без защитного статуса Тратау и Юрактау, который они приобрели в 1965 году, их вообще нельзя включить в список этой международной организации.

Следовательно, если международная комиссия решит включить два шихана в глобальную сеть геопарков, то за ними и охранный статус сохранится, и разработка будет запрещена. Более того, к Тратау и Юрактау будет повышенное внимание со стороны зарубежных экспертов. Башкирские власти уже мечтают о том, что благодаря этому статусу, шиханы станут туристической Меккой с сувенирными лавками на входе и постоянными экскурсиями для иностранцев. Ведь в геопарках по всему миру именно так и есть.

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»

До недавнего времени на территории России не было ни одного геопарка ЮНЕСКО. В этом году, после соблюдения всех формальностей, первопроходцем станет Янган-Тау. Осенью прошлого года специальная комиссия приняла положительное решение, и совсем скоро знаменитая гора в Салаватском районе Башкирии приобретет новый статус.

-Заявку нашу одобрили. Сейчас готовится техническая документация, в этом году ожидается включение в сеть геопарков, - рассказали «Комсомолке» в комитете Башкирии по делам ЮНЕСКО.

Первым геопарком в России может стать Янган-Тау

Журналисты и общественные деятели как-то вяло приняли эту потрясающую новость, хотя событие довольно значимое. Подумать только, первым на территории бывшего Советского Союза геопарком ЮНЕСКО станет наш Янган-Тау! Когда все формальности будут улажены, знаменитая «горящая гора» войдет в список геопарков этой международной организации.

В начале января Радий Хабиров побывал в Салаватском районе республики и оценил перспективы геопарка Янган-Тау.

- Меня здесь просто заразили идеей геопарка Янган-Тау и разреза Мечетлино! Со слов наших ученых - это идеальный срез истории кунгурского периода. Это наша «первая ласточка» геопарков Башкортостана, - написал Хабиров у себя в социальных сетях.

Заявку «горящей горы» одобрили международные эксперты

ГЕОПАРК «ТОРАТАУ»

В начале февраля в башкирскую столицу прибыл бывший министр культуры Москвы Сергей Капков. Новые власти республики пригласили его специально для того, чтобы сделать из Уфы новую туристическую Мекку. Тогда же было заявлено, что он будет куратором превращения Тратау и Юрактау в геопарк ЮНЕСКО. Ему поручили подготовить проект и подать заявку в международную организацию.

На данный момент башкирские власти настроены решительно. Таких специалистов, как Капков, к провальным проектам не привлекают. Однако у будущего геопарка Тратау есть несколько конкурентов, в том числе в других регионах России. Например, правительство Алтайского края еще в конце 2017 года подало заявку на включение в глобальную сеть геопарков «Предгорий Алтая». И шансы, судя по всему, у этой заявки довольно не плохие. Выдержит ли конкуренцию Тратау? В любом случае, появление сразу двух подобных объектов на территории одной страны возможно, но кому-то придется подождать своей очереди. А ожидание может растянуться на неопределенный срок.

Алтайский край также подал заявку в Юнеско. Фото: В. Панкратова

На сегодняшний день в глобальную сеть европейских геопарков ЮНЕСКО входят 74 объекта в 24 странах Европы.В отдельно взятой стране могут находиться сразу несколько подобных объектов. Так, например, во Франции пять геопарков, в Греции и Германии – по шесть, а в Италии и вовсе – девять.

СКАЗАНО:

Бывший вице-мэр Москвы, куратор создания геопарка «Торатау» Сергей Капков:

- Потенциал геопарка огромный. Эта территория может стать местом туристического паломничества, это уникальное место, там такие красоты, особый ландшафт. Мы уже начали изучать опыт Исландии, Японии по созданию природных парков. Главное - не торопиться и понять, как можно оптимально использовать территорию вокруг горы. Когда ты видишь Торатау, внутри тебя становится теплей, лучше, и ты понимаешь, что это точка постижения Башкортостана.