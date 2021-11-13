В Башкирии спасатели помогли рыбакам, дрейфовавшим посреди водохранилища

В Башкирии спасатели помогли трем рыбакам Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Спасатели Госкомитета Башкирии по ЧС помогли трем рыбакам, у которых сломались лодки.

В пресс-службе ведомства сообщили, что первый случай произошел на Павловском водохранилище. Двое рыбаков молодых рыбаков отправились за уловом на моторной лодке. В один момент у них заглох мотор лодки, и мужчина пришлось дрейфовать посреди большого водоема. К счастью, рядом оказались спасатели, которые проверяли толщину льда на поверхности водохранилища.

Во втором случае спасатели помогли рыбаку из Дюртюлей. Мужчина переправился на лодке на противоположную сторону Белой, но обратно вернуться не смог из-за проблем с мотором. В итоге его пришлось эвакуировать сотрудникам Госкомитета.

Никто из трех рыбаков не пострадал.

К слову, спасателям часто приходится приходить на помощь рыбакам. Например, весной 2020 года в Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о спасении рыбака из Дюртюлей.