2020-03-29T17:20:05+03:00
Общество

В Башкирии спасатели помогли рыбаку, застрявшему посреди водоема

Мужчина пренебрег мерами предосторожности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Несмотря на теплую погоду, установившуюся в Башкирии в последние дни, некоторые жители республики продолжают выходить на подледную рыбалку. Одного из них накануне пришлось выручать спасателям.

Как рассказали в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил к ним вчера, 28 марта. Из звонка следовало, что на большом котловане на реке Белой в Дюртюлях рыбак не может выбраться на берег - лед слишком ломкий. Спасатели рванули мужчине на выручку и помогли ему добраться до суши.

"В связи с опасностью тонкого весеннего льда, призываем рыбаков соблюдать меры предосторожности на водоемах и не выходить на весенний лед", - напомнили в ведомстве.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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