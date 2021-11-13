В Башкирии выросли доходы населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые два квартала 2021 года денежные доходы жителей Башкирии выросли на 5,4%.

В Башстате опубликовали анализ ситуации с денежными доходами жителей региона за первые шесть месяцев 2021 года. Так, после «ковидного» 2020 года среднедушевой доход жителя республики вырос на 5,4% (с 26 099 рублей до 28 016).

Сообщается, что за первый квартал 2021 года доходы остались примерно на прежнем уровне, а во втором выросли сразу на 11,4%. В итоге средний рост за два квартала составил около 5,4%.

Если говорить о рекордных показателях, то самым «бедным» для работников Башкирии оказался второй квартал 2020 года. В разгар пандемии и самоизоляция доходы упали до 26 099 рублей. Больше всего жители региона зарабатывали в четвертом квартале 2020 – порядка 38,1 тысяч (здесь учитываются новогодние премии).

Ранее мы публиковали большой материал о том, как рассчитывается средний уровень реальных доходов населения.