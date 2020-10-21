Рубль пишем, копейка – в уме: что не так со средними зарплатами в Уфе

По данным РИА Рейтинг жители Уфы в среднем зарабатывают более 44 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях эксперты РИА Рейтинг опубликовали рейтинг российских городов по уровню средних зарплат в первом полугодии 2020 года. Составители расставили по местам 100 городов России в зависимости от уровня среднемесячной зарплаты и указали, сколько на эти деньги можно купить «потребительских корзин». Напомним, туда входят товары первой необходимости, продукты, лекарства, одежда и минимальный набор услуг. Именно от стоимости потребительской корзины в каждом регионе определяется величина прожиточного минимума.

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ ПО ЗАРПЛАТАМ

Аналитики РИА Рейтинг отмечают, что по итогам первого полугодия 2020 года самая высокая зарплата зафиксирована в Москве. По данным Росстата в столице средний заработок составил 103,1 тысяча рублей. На эти деньги можно купить четыре потребительские корзины. Проще говоря, москвич со средней зарплатой может позволить себе пусть и не на широкую ногу, но содержать себя и еще троих неработающих взрослых.

Второе место в рейтинге средних зарплат занял Южно-Сахалинск – там размер среднего заработка достигает 97,4 тысячи рублей. По данным аналитиков, на эту сумму можно купить 3,81 стандартного набора товаров и услуг. Замкнул тройку лидеров по стране Салехард. Там на среднюю зарплату в 94,9 тысяч рублей можно купить 3,62 потребительской корзины.

В первую пятерку вошли и другие северные города. На четвертом месте расположился Сургут, где средняя зарплата в 77 тысяч рублей позволяет ежемесячно покупать по 3,24 стандартных наборов товаров и услуг. Пятое место занял Ханты-Мансийск – там, на среднюю зарплату в 75,4 тысячи рублей, можно приобрести 3,18 потребительской корзины.

Самым бедным городом по соотношению средних зарплат к потребительской корзине стали Шахты, что в Ростовской области. По данным РИА Рейтинг, средний заработок там порядка 28,5 тысяч рублей, а купить на эти деньги можно только 1,43 стандартного набора товаров и услуг. Второе с конца место заняла Махачкала со средним заработком 29,8 тысяч рублей. На такую зарплату житель столицы Дагестана может позволить себе примерно 1,53 стандартных набора товаров и услуг. Недалеко ушли и жители Элисты, которые при средней зарплате в 29,9 тысяч рублей могут приобрести лишь 1,65 потребительской корзины. В четверку самых «бедных» городов России вошло Иваново. По данным Росстата средний заработок там составил 30,6 тысяч рублей. На эти деньги в «городе невест» можно купить 1,65 набора товаров и услуг.

ЧТО В БАШКИРИИ

Аналитики РИА Рейтинг поместили Уфу на 24-е место рейтинга по уровню зарплат. По их версии, в башкирской столице средняя зарплата в первом полугодии 2020 года составила 44,7 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 2,42 потребительские корзины. Если упростить, то уфимец со средней зарплатой может спокойно содержать себя, одного неработающего члена семьи и немного денег еще останется.

Столица Башкирии заняла в рейтинге по уровню средних зарплат 24-е место

Примечательно, что в рейтинге городов России по уровню средних зарплат Уфа обошла всех своих ближайших соседей, кроме Екатеринбурга. Башкирская столица обогнала Казань, где средний заработок составляет по версии РИА Рейтинг 42,1тысячи рублей и Пермь, где средний доход оценивается в 42,8 тысяч рублей.

Стоит отметить, что средняя зарплата в Уфе по данным Росстата значительно отличается от цифры, которую называют в правительстве Башкирии. Ранее премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров называл сумму в 37 тысяч рублей.

МНЕНИЕ

Так почему же между цифрами, которые называют в Росстате и в правительстве Башкирии, такая разница? Этот вопрос мы задали проректору БАГСУ по учебной работе, заведующей кафедрой экономики, доктору экономических наук Гузель Бигловой.

- Возможно, такая разница появляется из-за различных методик исследования. Вообще, откуда берется статистика по средним зарплатам? Данные предоставляют работодатели - какую отчётность они представят, по таким цифрам и расчёт будет. Есть ещё такой момент: берется фонд заработной платы и делится на общее число работников. Так и получается средняя зарплата. В этом случае могут не разделяться сотрудники на административно-управленческий персонал и, скажем, производственных рабочих, - говорит Гузель Биглова.

Как отмечает эксперт, в ходе статистических подсчетов среднюю зарплату можно выделить как по конкретному предприятию, так и по отрасли, и по региону. При этом в ряде случаев не учитываются такие показатели, как количество занятых по ставкам – в некоторых организациях могут быть сотрудники как на одной, так и на полставки и даже на четверть. Это существенно может занижать показатель.

- К тому же, очень сложно подсчитать, например, какую зарплату себе начисляют индивидуальные предприниматели. Они эту информацию, как правило, не указывают, - отмечает проректор БАГСУ.

Гузель Биглова также подчеркивает, что сравнение уровня средних зарплат между разными регионами России также не совсем корректно. В качестве примера она указывает такую методику, когда официальные доходы всех жителей региона делят на количество занятого населения. Она считает, что это также не показатель реальной заработной платы по региону.

- Реальную заработную плату надо смотреть в динамике с темпами роста потребительских цен. Если цены растут быстрее, чем реальная зарплата, то это не очень хороший тренд, - говорит эксперт.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

В состав потребительской корзины, которую утверждают на федеральном уровне, в 2020 году входит целый ряд жизненно важных товаров и услуг. Согласно постановлению правительства, она рассчитывается на весь год. И так, из чего же состоит «минимальный набор товаров и услуг»?

На среднюю зарплату в Уфе как будто можно купить почти две с половиной потребительские корзины Фото: Рустем АХУНОВ

По версии правительства, каждый трудоспособный житель страны должен съедать за год как минимум 126,5 кг хлеба, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей и бахчевых, 60 кг свежих фруктов, 23,8 кг сахара или кондитерских изделий, 58,6 кг мясных продуктов, 18,5 кг рыбопродуктов и 290 кг молочных продуктов при пересчете на молоко. Кроме того, в состав годовой потребительской корзины входит 210 яиц, 11 кг масла и 4,9 кг «прочих» продуктов – чая, соли и специй.

Что касается непродовольственных товаров и услуг, то они должны составлять половину от всей потребительской корзины. Проще говоря, в минимальный набор в соотношении пятьдесят на пятьдесят входят как продукты, так и бытовая химия и услуги ЖКХ. А еще туда же попадает дешевая одежда, походы в парикмахерскую и даже посещение культурно-массовых мероприятий. Всего в этом списке 156 позиций. В следующем году его планируют пересмотреть и расширить.