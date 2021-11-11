Советница Хабирова получила предложение стать вице-мэром Уфы

фото: Ольга Сарапулова // facebook.com

Замначальника Главархитектуры Уфы и советница главы Башкирии Радия Хабирова по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова получила предложение стать вице-мэром. Об этом она сегодня, 11 ноября, сообщила в своем фейсбуке.

– Подтверждаю, что действительно получила предложение работы в качестве вице-мэра Уфы. В канун дня рождения – наверное, это хороший знак! – написала Сарапулова.

Она отметила, что «никогда не стремилась к высоким должностям» и по своей природе «скорее специалист, чем чиновник». Тем не менее сейчас Ольга Сарапулова «как никогда» видит «возможность реализовать в Уфе много знаковых и ярких проектов».

– Крепкая муниципальная команда под руководством Сергей Греков, всесторонняя поддержка Правительства Башкирии и лично главы Радий Хабиров и предстоящее 450-летие - столько звёзд сошлись вместе! – добавила замначальника Главархитектуры.

Решение по поводу предложения стать вице-мэром Уфы Сарапулова пообещала принять завтра.

Напомним, Ольгу Сарапулову назначили на должность замначальника уфимской Главархитектуры в апреле текущего года. Незадолго до этого ходили слуги, что она может возглавить ведомство, однако этого так и не случилось.