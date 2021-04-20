Советница Хабирова назначена замначальника Главархитектуры Уфы

фото: Ольга Сарапулова // instagram.com

Советница главы Башкирии по вопросам развития общественных пространств и городской среды Ольга Сарапулова заняла должность заместителя начальника управления уфимской Главархитектуры. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Напомним, ранее предполагалось, что после отставки Олега Байдина Главархитектуру может возглавить именно Сарапулова. Сейчас начальником ведомства в качестве исполняющего обязанности является Ильдар Хабибуллин.

Ранее Сарапулова уже работала в структурах уфимской администрации: в той же Главархитектуре она руководила отделом стратегического планирования и была советницей мэра по тому же направлению.