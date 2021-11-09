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Здоровье9 ноября 2021 12:01

COVID-19 в Башкирии на 9 ноября: 670 человек заразились, 23 скончались

С начала пандемии от инфекции умерли 2 874 жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Переболели коронавирусом 82 166 жителей Башкирии

Переболели коронавирусом 82 166 жителей Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали у 670 человек. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 92 188 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 продолжает расти: за день от инфекции скончались еще 23 пациента, всего – 2 874.

Переболели коронавирусом 82 166 жителей Башкирии, 659 из них были сняты с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первый компонент вакцины от инфекции в республике получили почти 1,75 млн человек, полностью привились более 1,42 млн.