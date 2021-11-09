COVID-19 в Башкирии на 9 ноября: 670 человек заразились, 23 скончались

Переболели коронавирусом 82 166 жителей Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали у 670 человек. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 92 188 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 продолжает расти: за день от инфекции скончались еще 23 пациента, всего – 2 874.

Переболели коронавирусом 82 166 жителей Башкирии, 659 из них были сняты с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первый компонент вакцины от инфекции в республике получили почти 1,75 млн человек, полностью привились более 1,42 млн.