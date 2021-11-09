Извращенцу, насиловавшему бабушек в Башкирии, предъявили обвинение

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В Казани предъявили обвинение 38-летнему местному жителю, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании более 30 пожилых женщин из разных уголков Поволжья, включая Башкирию. Как сообщает «МК», следователям удалось доказать множество эпизодов преступления, так что совсем скоро извращенец-геронтофил предстанет перед судом.

Напомним, 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова следователи и оперативники искали более 10 лет. В 2011 году Тагиров расправился в Казани с 11 пенсионерками, потом стал гастролировать по Самаре, Ижевску, Перми, Екатеринбурге, Челябинске и другим городам ПФО. В сентябре 2012 года маньяк расправился с тремя пенсионерками в Уфе, душил их удавкой и поясом от халата, но «засветился» на одной из камер наблюдения в подъезде, после чего затаился на долгие годы.

Позже преступник даже решил вернуться к обычной жизни – завел семью, детей, устроился работать следователям. Тем временем правоохранители продолжали его искать и даже объявили награду за помощь в поиске преступника. Через 10 лет и более 10 тысяч проведенных генетических экспертиз преступника удалось задержать. Сам Тагиров на допросе раскаивался и даже плакал, объясняя, что душил старушек, «чтобы они долго не мучились», а вот зачем же он насиловал своих жертв – преступник объяснить не смог.