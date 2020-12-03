Что известно о «поволжском маньяке», который убил более 30 бабушек, среди которых три уфимки

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1 декабря в Казани задержали одного из самых известных серийных убийц современности – «поволжского маньяка», на счету которого около 30 зверских убийств пожилых женщин из самых разных городов, включая и Уфу. Его искали более 10 лет, а следователи даже объявили награду в 3 миллиона рублей за его поимку.

ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ СЛЕСАРЕМ ИЛИ ЭЛЕКТРИКОМ

Как сообщает «КП-Самара», задержанным по подозрению в серии жестоких убийств стал 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Ранее судимый за кражу, а ныне слесарь, примерный семьянин и отец двоих детей – на первый взгляд и не скажешь, что этот человек мог хладнокровно расправляться с беззащитными старушками.

Первые убийства Тагиров совершил в Казани, там весной-летом 2011 года было убито 7 пенсионерок. Соседи убитых рассказывали, что видели странного молодого человека, который ходил по квартирам и представлялся слесарем или электриком. В квартире убийца набрасывался на жертву и душил ее поясом, веревкой или ремнем, после чего забирал деньги и ценные вещи и уходил. Позже аналогичные преступления начали происходить по всему ПФО – в Самаре, Челябинске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Саратове, Перми и Ижевске. В сентябре 2012 года маньяк расправился с тремя пенсионерками в Уфе, но «засветился» на одной из камер наблюдения в подъезде, после чего затаился на долгие годы.

Как оказалось позже, сам Тагиров решил вернуться к нормальной жизни. Устроился на работу слесарем, жил в казанском поселке Дербышки вместе с сожительницей и двумя детьми - 12-летним ребенком женщины от первого брака, и собственным сыном, который появился на свет только полгода назад. Во время допросов мужчина особенно переживал не за свое будущее, а что его сын теперь будет носить клеймо убийцы.

Тем временем, следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска продолжали кропотливую работу, и после проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз на маньяка удалось выйти. В криминалистических базах учета нашли мужчину, который совпал по генотипу с разыскиваемым, и уже 1 декабря Радика Тагирова задержали.

ОТПРАВИЛИ ПОД АРЕСТ НА 2 МЕСЯЦА

Уже в ходе допроса Тагиров во всем признался, расплакался и заявил, что выбирал самый гуманный способ убийства, чтобы жертвы «не долго мучились».

- Душил до тех пор, пока они не уснут или не упадут, - рассказал мужчина, добавив, что пошел на убийства из-за крайней нужды. Мол, жил почти на улице, голодал постоянно, но жить хотелось.

В итоге Радику Тагирову предъявлены обвинения в убийствах, и по решению суда на два месяца на время следствия его заключили под стражу.