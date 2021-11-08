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Общество8 ноября 2021 13:59

«Пожить не успела»: в Башкирии скорбят по скончавшейся 21-летней спортсменке

Названа причина смерти волейболистки Алии Хамбиковой
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Алие Хамбиковой был всего 21 год Фото: https://volleyufa.com

Алие Хамбиковой был всего 21 год Фото: https://volleyufa.com

Причиной смерти 21-летней волейболистки Алии Хамбиковой могла стать лейкемия.

Днем 8 ноября в пресс-службе волейбольного клуба «Урал» сообщили печальную новость о том, что после продолжительной болезни скончалась 21-летнняя блокирующая команды «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова.

Известие стало настоящим шоком даже для тех, кто не следил за башкирским женским волейболом. Люди не могут поверить в то, что молодая и всегда энергичная спортсменка могла умереть.

- В 21 год очень рано. Еще пожить не успела, - скорбят близкие Алии Хамбиковой.

Тем временем, изданию «Бизнес-Online» стало известно, что последние годы волейболистка боролась с лейкемией. По всей видимости, болезнь оказалась сильнее. Последние матчи в составе «Уфимочки» Хамбикова провела 4 и 5 октября.