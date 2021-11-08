Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 12:31

Умерла 21-летняя волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова

Девушка боролась с тяжелой болезнью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: ВК "Урал"

фото: ВК "Урал"

Из-за тяжелой болезни скончалась 21-летняя блокирующая волейбольного клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Урал».

Хамбикова родилась в Татарстане. Она воспитанница Казанского училища олимпийского резерва, неоднократный победитель и призер всероссийских и региональных соревнований. Последний раз спортсменка выходила на площадку в начале октябре. «Уфимочка-УГНТУ», за которую играла Алия, выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.