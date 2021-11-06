Сегодня в Башкирии прощаются с шестилетним мальчиком, который погиб во время игры с другом

Ребята вышли на лед, Ранис стал проваливаться, а его друг побежал звать на помощь взрослых.

Сегодня, 6 ноября, в селе Игметово Илишевского района пройдут похороны шестилетнего мальчика, который ушел под лед вчера, 5 ноября.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», погибшего звали Ранисом М. Мальчик вырос в благополучной многодетной семье, всего детей было четверо. Как рассказала родственница, в тот злополучный день Ранис пошел поиграть с товарищем на улицу. Взрослые и предположить не могли, что дети отправятся на местный пруд.

Ребята вышли на лед, Ранис стал проваливаться, а его друг побежал звать на помощь взрослых. Но спасти ребенка не удалось, и к тому моменту, как к водоему пришли его родители, Ранис утонул. Позже на место прибыли спасатели.

- Ранис, малыш, спи спокойно, пусть твое место будет в раю. Маме и папе пусть Аллах даст сил. Очень жаль, - скорбят односельчане.

Сейчас следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка.