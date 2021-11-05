В Башкирии шестилетний мальчик погиб во время игры с друзьями

На месте работают спасатели и другие службы. Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 5 ноября, в Илишевском районе Башкирии произошел несчастный случай на воде. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в селе Игметово возле дома 24 по улице Ленина в пруду утонул шестилетний ребенок.

По предварительным данным, мальчик играл со своими друзьями и в один миг ушел под воду. Спасти ребенка не удалось. Тело из водоема извлекли родители.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. На месте работают спасатели и другие службы.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким ребенка.