В Башкирии шестилетний мальчик погиб во время игры с друзьями

На месте работают спасатели и другие службы.
Фото: Рустем АХУНОВ
Сегодня, 5 ноября, в Илишевском районе Башкирии произошел несчастный случай на воде. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в селе Игметово возле дома 24 по улице Ленина в пруду утонул шестилетний ребенок.
По предварительным данным, мальчик играл со своими друзьями и в один миг ушел под воду. Спасти ребенка не удалось. Тело из водоема извлекли родители.
Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. На месте работают спасатели и другие службы.
«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким ребенка.