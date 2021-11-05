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Происшествия5 ноября 2021 14:31

В Башкирии шестилетний мальчик погиб во время игры с друзьями

Ребенок утонул в пруду
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На месте работают спасатели и другие службы.

На месте работают спасатели и другие службы.

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 5 ноября, в Илишевском районе Башкирии произошел несчастный случай на воде. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в селе Игметово возле дома 24 по улице Ленина в пруду утонул шестилетний ребенок.

По предварительным данным, мальчик играл со своими друзьями и в один миг ушел под воду. Спасти ребенка не удалось. Тело из водоема извлекли родители.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. На месте работают спасатели и другие службы.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким ребенка.