Глава Башкирии на заседании оперштаба сообщил, когда снимут все ограничительные меры

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 3 ноября, провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике. На мероприятии был принят ряд решений, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

– Прививка – единственный способ создать коллективный иммунитет. Согласно постановлению Роспотребнадзора, после 18 декабря работодатели получат право не допускать к работе непривитых сотрудников без медотвода, – заявил Хабиров.

На заседании было принято решение сохранить все введенные меры и усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и действующих ограничений для невакцинированных жителей.

В республике, напомнили на заседании, с 1 декабря вступят в силу новые ограничения. С этого дня сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесённом коронавирусе нужно будет предъявлять также при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха. Руководитель региона также поручил усилить проверки в торговых центрах.