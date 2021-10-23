Уфимке, которая призывала сносить кресты и приставала к армянам, грозит 3,5 года тюрьмы

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Прокурор запросил для активистки Рамили Саитовой, призывавшей сносить в Башкирии кресты, 3,5 года заключения.

Напомним, что публичными злоключения Саитовой стали летом 2020 года. Тогда она нашла в центре Уфы нескольких девочек-армянок и начала задавать им провокационные вопросы на камеру. Позже видеозапись появилась в ее блоге.

В ноябре 2020 года Саитова опубликовала еще одно странное видео, в котором говорила о сносе всех поклонных православных крестов на территории Башкирии. Стражи порядка такое терпеть не стали и возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремизму». Саитову арестовали в декабре прошлого года.

Почти через год гособвинитель запросил для женщины 3,5 года заключения. По данным пресс-службы Кировского районного суда, сторона ответчика попросила у судьи запросила время к для подготовки к прениям. Следующее заседание по делу Саитовой пройдет 25 октября.