В конце ноября в Уфе пройдет конкурс скрипачей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 по 27 ноября 2021 года в Уфе пройдет Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова.

Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса, власти Башкирии намерены провести в конце ноября конкурс скрипачей, посвященный знаменитому уроженцу Уфы Владимиру Спивакову. Музыкантов хотят собрать уже в третий раз.

В указе главы республики говорится, что проводить праздник музыкантов будут с 22 по 27 ноября. Конкурс призван «привлечь внимание к сохранению культурного наследия, развития и пропаганды музыкального искусства и приумножить лучшие традиции исполнительского мастерства». Контролировать исполнение указа о проведении праздника будет управление главы Башкирии.

Ранее мы сообщали, что в разгар ковида в Уфе проводят конкурс игры на балалайке.