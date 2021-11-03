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Общество3 ноября 2021 9:41

Вслед за съездом балалаечников Хабиров проведет в Уфе международный конкурс скрипачей

Мероприятие запланировали на конец ноября
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В конце ноября в Уфе пройдет конкурс скрипачей

В конце ноября в Уфе пройдет конкурс скрипачей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 по 27 ноября 2021 года в Уфе пройдет Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова.

Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса, власти Башкирии намерены провести в конце ноября конкурс скрипачей, посвященный знаменитому уроженцу Уфы Владимиру Спивакову. Музыкантов хотят собрать уже в третий раз.

В указе главы республики говорится, что проводить праздник музыкантов будут с 22 по 27 ноября. Конкурс призван «привлечь внимание к сохранению культурного наследия, развития и пропаганды музыкального искусства и приумножить лучшие традиции исполнительского мастерства». Контролировать исполнение указа о проведении праздника будет управление главы Башкирии.

Ранее мы сообщали, что в разгар ковида в Уфе проводят конкурс игры на балалайке.