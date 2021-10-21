Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Башкирии хочет провести всероссийский конкурс игры на балалайке, домре и гитаре.

Документ с планами руководства региона появился на сайте нормативно-правовой информации. В распоряжении премьера Андрея Назарова говорится о том, что в октябре 2021 года в Уфе пройдет всероссийский конкурс игры на щипковых инструментах – балалайке, домре и гитаре. Проводится он в целях сохранения традиций, выявления музыкантов и повышения престижа музыкальных специальностей.

Документ был подписан еще 19 октября, поэтому сход любителей балалаек могут отменить из-за ковида. Напомним, что в Башкирии с 30 числа вводится период нерабочих дней, который продлится одну неделю.