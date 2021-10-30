Погибший в ДТП на трассе в Башкирии водитель грузовика оказался отцом троих детей

фото: соцсети

Сегодня утром, 30 октября, в Белорецком районе Башкирии в ДТП при столкновении с легковушкой погиб 35-летний водитель грузовика. Им оказался отец троих детей из города Баймака Ильнур К. Об этом «КП-Уфа» сообщила сестра покойного.

– У него жена и двое детей восьми и трех лет от второго брака и первый ребенок от первого брака – он еще в школе учится. Еще есть мама и брат-инвалид в деревне в Баймакском районе. Он один всех содержал. Работал водителем- экспедитором в супермаркете, – рассказала женщина.

Машина, за рулем которой сидел Ильнур // фото: ГИБДД РБ

Она добавила, что Ильнур был очень хорошим человеком, не пил и не курил. Всю жизнь он «честно пахал для семьи». По странице мужчины в соцсетях видно, что он любил свою работу и часто снимал небольшие видеоблоги во время поездок на грузовике.

Напомним, ДТП случилось на третьем километре трассы Серменево-Амангильдино-Баймак. На перекрестке столкнулись Ford Kuga и грузовой Mercedes-Benz с прицепом-рефрижератором. Второй машиной управлял Ильнур. После удара кабина его авто опрокинулась набок в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте. В Ford находились четыре человека, включая водителя, – все они были госпитализированы с различными травмами.