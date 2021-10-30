При столкновении грузовика и легковушки в Башкирии погиб водитель, еще четыре человека в больнице

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 30 октября, на трассе в Белорецком районе Башкирии при столкновении грузовика и легковушки погиб один из водителей, еще четыре человека попали в больницу. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около 11:00 на третьем километре трассы Серменево-Амангильдино-Баймак. На перекрестке столкнулись Ford Kuga, за рулем которой сидел 43-летний житель Бижбулякского района, и грузовой Mercedes-Benz с прицепом-рефрижератором под управлением 35-летнего баймакца. После удара кабина второй машины рухнула набок в кювет.

фото: ГИБДД РБ

– Водитель грузовика скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Ford и его три пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, – передали в дорожной полиции.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям добавили, что пострадавших из искореженной легковушки доставали спасатели.