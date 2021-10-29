В Башкирии выручка предпринимателей на фоне антиковидных ограничений снизилась на 70-80%

В Башкирии в ряд общественных мест можно зайти только при наличии сертификата о вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии выручка предпринимателей, организации которых затронули антиковидные ограничения, сократилась на 70-80%. Это произошло из-за снижения потока посетителей, сообщил 29 октября бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин после общественного экспертного совета по проблемам предпринимателей.

– Сошлись во мнении, что мер, принятых на федеральном уровне, не достаточно, необходимо разработать и региональные меры. Пригласили на совет Ольгу Киселеву – президента Ассоциации операторов фитнес индустрии России, – рассказал уполномоченный по правам предпринимателей. По ее словам, в настоящее время в республике действуют более 400 фитнес-клубов и практически все они наблюдают снижение траффика посетителей на 80%, а соответственно и выручки примерно на столько же.

Асадуллин отметил, что основные проблемы фитнесов – это частые проверки, дополнительные расходы на содержание сотрудников, которые стоят на входе и проверяют QR-коды посетителей, а также резкое увеличение числа возвратом абонементов.

Напомним, в Башкирии на фоне пандемии COVID-19 доступ в ряд общественных мест – в том числе учреждения культуры, торговые центры, фитнес-клубы – доступен только для граждан с сертификатом о вакцинации либо справкой о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Сегодня, 29 октября, глава республик Радий Хабиров ужесточил антиковидные меры в период нерабочих дней, запретив работу общепита после 23:00.