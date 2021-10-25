В Башкирии закончилась одна из вакцин против COVID-19

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии закончилась одна из вакцин против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

– На данный момент вакцины «Спутник Лайт» нет в наличии, ожидаем поставки от федерального центра. Сроки пока не обозначены. За последние две недели значительно выросло количество желающих не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться, и, естественно, спрос на препарат возрос, – пояснили нам в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба министерства подчеркивает, что прививка «Спутник Лайт» предназначена преимущественно для ревакцинации. Однако, в сложившейся ситуации жители республики могут вакцинироваться повторно и другими двухкомпонентными препаратами – например, «Спутник V». Действует она, как заявляют сотрудники Минздрава, даже лучше чем однокомпонетная вакцина.

Напомним, прививку от коронавируса получило 63% процента подлежащего вакцинации населения Башкирии. В настоящий момент вакцинировано первым компонентом 1 564 801 гражданин республики, вторым – 1 300 808.