Прививку от COVID-19 получило 63% процента подлежащего вакцинации населения Башкирии

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Прививку от коронавируса получило 63% процента подлежащего вакцинации населения Башкирии. Такое заявление сегодня сделал на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– В настоящий момент вакцинировано первым компонентом 1 564 801 гражданин республики – это 63% от подлежащего вакцинации населения или 50,4 процента от общего количества взрослого населения. Полностью завершена вакцинация у 1 300 808 жителей республики – это 52% от подлежащего вакцинации населения и 41% от общего количества взрослого населения, – рассказал министр.

Напомним, на утро 25 октября число пациентов с ковидом за все время пандемии в Башкирии достигло 82 149 человек. Показатель распространенности – 2034 на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки зарегистрировано 670 новых случаев.