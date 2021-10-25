В Башкирии число заражений коронавирусом превысило 82 тысячи случаев

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Сегодня, 25 октября, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил статистику по распространению коронавируса в регионе. По словам чиновника, на утро сегодняшнего дня, число пациентов с ковидом за все время пандемии достигло 82149 человек. Показатель распространенности – 2034 на 100 тысяч населения.

- Прирост заболеваемости за последние сутки составил 0,8, коэффициент распространенности – единица ровно. Среднесуточный темп прироста за семь дней и за 14 – 0,7. За сегодня зарегистрировано 670 новых случаев, выздоровело за сегодня 584 пациента, нарастающим итогом выздоровело 71396 человек – это 87% от общего числа заболевших, - рассказал Максим Забелин.

Руководитель Минздрава Башкирии также подчеркнул, что на данный момент на амбулаторном лечении находятся 7339 пациентов (лечатся дома – Ред.), а еще 1003 на стационарном (в больницах). 73 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии.

Всего по Башкирии для ковидных больных развернуто 8155 коек, 13% из которых, то есть более тысячи, пока не заняты.

На 25 октября 2021 года вакцинировано от COVID-19 1,564 млн человек, а полностью завершили вакцинацию более 1,3 млн человек.