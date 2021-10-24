«Он ходит по улицам больше недели»: жители Уфы пытаются вернуть домой пропавшего мужчину

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» в Башкирии сообщили, что в Уфе разыскивается пропавший 71-летний Динар Габдинуров. Сообщается, что мужчина вышел из дома 15 октября и исчез. По сообщению поисковиков, к ним постоянно поступают свидетельства очевидцев о том, что они видели дедушку, но пока что найти его не удается.

– Он ходит по улицам больше недели. Его видят люди: они говорят с ним, покупают стараются накормить, предлагают помощь. И она ему нужна - ему надо домой. Но беда в том, что адреса своего он не помнит, возможно, из-за стресса он забыл даже свое имя. Нам поступают свидетельства о том, что дедушку в кожаной куртке до колен, под которой видна тельняшка, и большой кепке видели вчера, сегодня, 17-го... Но мы не успеваем, – сообщили в «Лиза Алерт».

Поисковики обратились к жителям Уфы с просьбой помочь в поисках пожилого человека и помочь вернуть его домой. Если вы увидели пропавшего, позвоните по номеру горячей линии 88007005452 или инфоргу Алине по номеру 89174758830.