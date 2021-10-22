Супруги из района Башкирии напали на полицейских и натравили на них собаку

Фото: Следком Башкирии

Двух супругов из Благовещенского района осудят за нападение на полицейских, проинформировали в Следкоме Башкирии. 35-летнего мужчину и его 33-летнюю жену осудят за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Следствием установлено, что все произошло во время визита эксперта-криминалиста и участкового после вызова бывшей жены обвиняемого, которая сообщила, что тот не отдает их общего ребенка. В момент нападения мужчина был пьян. Ему и его возлюбленной не понравился ход беседы, в связи с чем он натравил на представителей правоохранительных органов ротвейлера, а женщина начала бить руками по голове и другим частям тела.

Обвиняемые свою вину признали частично. Дело намерены передать в суд.