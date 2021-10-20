В Башкирии объяснили, будут ли введены дополнительные выходные дни из-за коронавируса

Сегодня, 20 октября, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Башкирии было одобрено решение объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября. Дополнительные выходные дни в республике вводить не будут.

– Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин на совещании с членами правительства страны поддержал инициативу об объявлении периода нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, – напомнил Радий Хабиров.

Напомним, что каникулы ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса на территории страны. Владимир Путин отметил, что при необходимости руководители субъектов страны могут самостоятельно менять сроки начала выходных.

– Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – очень важное и своевременное решение. Это позволит разорвать цепочку социальных заражений, а медицинским организациям – сформировать дополнительные ресурсы и запасы для борьбы с коронавирусом, – поддержал идею министр здравоохранения Максим Забелин.