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Здоровье20 октября 2021 18:02

В Уфе в автобусах начали проверять соблюдение масочного режима

В отношении нарушителей составляются административные протоколы
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Проверки показали, что большинство водителей надевают маски, также выросло количество пассажиров в масках

Проверки показали, что большинство водителей надевают маски, также выросло количество пассажиров в масках

В столице Башкирии в общественном транспорте снова проверяют соблюдение масочного режима, сообщили в администрации города. Маска должна быть и у водителей, и у кондукторов, и у пассажиров.

На сегодняшний день проверено уже свыше 1500 единиц транспорта. Проверки показали, что большинство водителей надевают маски, также выросло количество пассажиров в масках.

На нарушителей составляются административные протоколы. В мэрии еще раз напомнили о необходимости носить защитные маски в связи с тяжелой эпидситуацией.

Отметим, что за последние 24 часа от коронавируса умерли 37 человек, заболели 668.