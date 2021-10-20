Коронавирус в Башкирии на 20 октября 2021 года: зарегистрировано 668 новых случаев и 37 смертей

В стационарах лечатся 1033 человека, половина из них, 652 пациента, люди в возрасте 60-ти и больше лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве Башкирии предоставили статистику по коронавирусу по состоянию на 20 октября 2021 года. Ковид по-прежнему бушует, и антирекорды по смертям, к сожалению, бьются каждый день.

За последние сутки в республике зарегистрировано 668 новых случаев заражения инфекцией, всего с начала пандемии – 78 805 человек.

В стационарах лечатся 1033 человека, половина из них, 652 пациента, люди в возрасте 60-ти и больше лет. В тяжелом состоянии 58 человек, 14 – на ИВЛ.

С выздоровлением за минувшие 24 часа выписано 648 человек, всего выздоровело 68 219.

Ковид унес жизни 37 человек, всего умерших – 2 232. Отметим, что 1916 из них – снова люди в возрасте (60+).

За сутки от коронавируса привились 36 886 человек.