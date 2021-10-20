Объявленная пропавшей в Башкирии блондинка вышла на связь с неожиданным заявлением

На странице у своей матери она также оставила комментарии: «Достали», «Я не пропала».

В Башкирии продолжаются поиски 26-летней Альфины Нуриевой, которая 4 сентября 2021 года уехала из деревни Новокулево Нуримановского района в Уфу и не вернулась.

Однако сама женщина себя «потеряшкой» не считает и недоумевает, зачем ее ищут волонтеры. В социальных сетях она опубликовала странный статус.

- Родные мои, я не пропала, не переживайте, - написала Альфина.

Девушка появляется в онлайне через мобильный телефон. На странице у своей матери она также оставила комментарии: «Достали», «Я не пропала».

Несмотря на ее неожиданные заявления, ее продолжают искать и ждать дома. Также выяснилось, что у женщины двое маленьких дочерей. Родственники предполагают, что она может находиться в Черниковке или Зеленой роще.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить волонтерам по телефонам: 8-927-969-89-19, 8-996-106-56-69.