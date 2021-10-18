В Башкирии разыскивают пропавшую больше месяца назад 26-летнюю блондинку

Молодая девушка пропала еще 4 сентября 2021 года – уехала из села в Уфу и не вернулась

Волонтеры начали поиски 26-летней Альфины Нуриевой, жительницы села Новокулево Нуримановского района Башкирии. Молодая девушка пропала еще 4 сентября 2021 года – уехала из села в Уфу и не вернулась. Все это время ее активно никто не искал, к поисковикам обратились лишь сегодня. Известно, что Альфина исчезла в канун своего дня рождения – 10 сентября.

Приметы: на вид 25 лет, рост 160-165, худощавого телосложения, волосы светлые. Во что была одета, неизвестно.

Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить волонтерам по телефонам: 8-927-969-89-19, 8-996-106-56-69.