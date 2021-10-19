В Башкирии пообещали дожди, снег и контрастную погоду

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ожидает жителей республики в ближайшие дни. По данным метеорологов, изначально регион окажется под влиянием холодной воздушной массы, из-за чего пойдут дожди и снег, ожидается также усиление ветра.

Сегодня, 19 октября, в Башкирии пообещали дождь и порывы южного ветра до 7-12 м/с. Температура воздуха будет +8°,+13°.

Завтра, 20 октября, уже пообещали снег, ветер станет северным с сильными порывами. Ночью температура опустится до -1°,+4°, днем составит около +8°.

21 октября, в четверг пообещали мокрый снег, на дорогах спрогнозировали гололедицу. Температура воздуха ночью составит -7°, днем до +5°.