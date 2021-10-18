Дожди и туманы накроют Башкирию завтра

Фото: Рустем АХУНОВ

Вторник, 19 октября, выдастся для Башкирии дождливым и туманным. Это следует из прогноза погоды, опубликованным специалистам МЧС по Башкирии.

Завтра в республике ожидается облачная погода. Прогнозируется небольшой дождь, однако по юго-востоку существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный с переходом на западный 7-12 м/с.

Ночью будет прохладно – +2, +7°, однако днем будет заметно теплее: термометры покажут +8, +13°.

Ночью и утром автолюбителям следует быть осторожными, так как на отдельных участках республиканских шоссе будет туман, видимость составит 500-1000 метров.

Напомним, в Башкирию в середине этой недели придут снега и дожди. Как сообщают синоптики, в середине этой недели погода в Башкирии окажется под влиянием холодной воздушной массы.