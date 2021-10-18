Снега, дожди и гололед! Погода в Башкирии на этой неделе ожидается по-зимнему холодной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирию в середине этой недели придут снега и дожди. Это следует из опубликованного специалистами Башгирдромета прогноза погоды.

Как сообщают синоптики, в середине этой недели погода в Башкирии окажется под влиянием холодной воздушной массы. В некоторых регионах республики пройдут осадки в виде дождей и снега. По востоку республики прогнозируется умеренная интенсивность осадков.

К 21 октября температура воздуха понизится ночью снизится до -2,-7°, местами до +2°. Днем тоже будет холодно – столбики термометров опустятся до 0,+5°.

– Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. В отдельных горных районах республики возможно установление временного снежного покрова. В конце недели через территорию республики сместится теплый фронт. Температура воздуха повысится до значений на 4-6° выше нормы, – сообщают синоптики