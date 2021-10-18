Каринэ Хабирова опубликовала совместное фото со своим отцом

Фото: instagram.com/k.khabirova

Каринэ Хабирова опубликовала в своих социальных сетях трогательную совместную фотографию со своим отцом. Супруга главы Башкирии сделала публикацию в честь Дня отца, который отмечается 17 октября.

– Поздравляю всех Отцов от чистого сердца и желаю Вам долгих лет жизни! Счастье иметь Отца рядом, – сопроводила фотографию подписью жена руководителя республики Каринэ Хабирова.

Напомним, недавно глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в социальных сетях сентиментальную историю о том, как познакомился со своей супругой Каринэ. Свою публикацию руководитель региона сопроводил совместным фото с женой, сделанным возле фонтана на Советской площади.