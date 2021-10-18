В Башкирии в жуткой аварии погиб водитель «Митцубиcи»

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 17 октября, в башкирском городе Кумертау в ДТП погиб водитель «Mitsubishi RVR». Детали произошедшей аварии рассказали сотрудники ГИБДД по Башкирии.

Как сообщили специалисты дорожной полиции, 53-летний водитель иномарки наехал на бордюр, в результате машина опрокинулся. Мужчина получил тяжелые увечья, ему была вызвана скорая помощь. К сожалению, пострадавший скончался до приезда медиков.

В настоящее время по случившейся аварии ведется разбирательство. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины и обстоятельства случившегося ДТП.

Напомним, сегодня, 18 октября, недалеко от башкирского Нефтекамска произошла жуткая авария, в которой погиб 53-летний мужчина. Водитель ВАЗ-2107 при въезде в село Крым-Сараево допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась, мужчина в результате аварии серьезно пострадал.