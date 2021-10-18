В Башкирии водитель «семерки» разбился насмерть, улетев в кювет

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 18 октября, недалеко от башкирского Нефтекамска произошла жуткая авария, в которой погиб 53-летний мужчина. Подробности произошедшего рассказали сотрудники башкирской Госавтоинспекции.

Как сообщает ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 при въезде в село Крым-Сараево допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась, мужчина в результате аварии серьезно пострадал. К сожалению, от полученных травм он скончался прямо на месте происшествия.

В настоящее время, сотрудники дорожной полиции ведут по случившемуся разбирательство.

Напомним, 16 октября на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, в десятом часу утра на 167 километре водитель цементовоза «Scania» сбил 32-летнего пешехода.