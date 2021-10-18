Бизнесмены Башкирии заявили, что посещаемость в торговых центрах упала в четыре раза

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Бизнесмены Башкирии рассказали, что посещаемость в торговых центрах республики снизилась в четыре раза. Предприниматели рассказали об этом лично главе республики Радию Хабирову.

– Вчера сходил в торговый центр. Спрашиваю у предпринимателей: «Как у вас дела?» Ответили, что наблюдается падение посещаемости четыре раза. В какой-то момент все равно это ситуация изменится, – заявил глава Башкирии на сегодняшнем оперативном совещании в региональном правительстве.

Напомним, сегодня, 18 октября, в Башкирии вступает в силу третий пакет антиковидных ограничений для непривитых от коронавируса граждан. Согласно указу главы республики теперь, без справки о завершенной вакцинации или справки о перенесенном за последние шесть месяцев ковиде не попасть в салоны красоты, парикмахерские, сауны, бани, бассейны, а также кафе, бары и рестораны с числом посадочных мест более 50.