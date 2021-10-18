В Башкирии с сегодняшнего дня начинают действовать новые антиковидные ограничения для непривитых граждан

Теперь на входе в ресторан придется показать QR-код, подтверждающий вакцинацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 18 октября, в Башкирии вступает в силу третий пакет антиковидных ограничений для непривитых от коронавируса граждан. Согласно указу главы республики теперь без справки о завершенной вакцинации или справки о перенесенном за последние 6 месяцев ковиде не попасть в салоны красоты, парикмахерские, сауны, бани, бассейны, а также кафе, бары и рестораны с числом посадочных мест более 50.

Такие жесткие антиковидные ограничения власти Башкирии называют вынужденной мерой. В республике угрожающе растет число заболевших коронавирусом, а также ежедневно регистрируются десятки новых случаев летальных исходов от осложнений вируса. Ранее, начиная с 4 октября, в республике без справки о вакцинации уже было не попасть в кинотеатры, музеи и массовые спортивные мероприятия. А с 12 октября под ограничения попали торговые центры, библиотеки и концертные залы, кроме того, непривитых не пускают в междугородние автобусы и поезда.