Уфимца, который полгода прожил с мумией брата, нашли мертвым в той же квартире

Алексей был безобидным человеком, но злоупотреблял алкоголем

В Уфе скончался 56-летний Алексей Брагин – тот самый мужчина, который прожил полгода в одной квартире с мумией умершего брата. По печальному совпадению, тело мужчины тоже обнаружили далеко не сразу – труп пролежал в закрытой квартире около недели и уже успел полуразложиться.

Соседи заметили в окне голодную собаку и позвонили родственникам Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Мы заметили, что его не видно больше недели уже. А собака в окне мелькает. Позвонили родственнику. Он приехал, но внутрь попасть не смог, так как дверь изнутри закрыта была на засов. Вызвал полицию, а те уже МЧС. Тело лежало на полу в коридоре, - рассказали в беседе с «КП-Уфа» соседи умершего Алексея Брагина. – Тело увезли, и насколько мы знаем, уже успели похоронить. А вот что случилось – точно сказать не можем. Скорее всего, та же судьба, что и у брата – допился…

Напомним, впервые об этой жуткой квартире на улице Кольцевой Башкирия услышала еще в конце февраля. Алексей Брагин прожил в одной квартире с мумией умершего брата. Причем все это время мужчина был уверен, что его родственник находится на вахте на Севере, и не заходил в закрытую комнату, где и лежало тело. На вопрос, неужели он не чувствовал смердящего запаха, Алексей лишь пожимал плечами, а соседи рассказывали, что мужчина каждый день мыл с хлоркой входную дверь.