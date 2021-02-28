«Каждый день мыл дверь с хлоркой»: что на самом деле происходило в квартире, где уфимец полгода жил с трупом

Алексей Брагин уверяет, что все эти месяцы думал, что брат на вахте

Накануне стало известно о шокирующем инциденте, произошедшем в Уфе: в квартире одного из домов на улице Кольцевой был обнаружен полуразложившийся труп 53-летнего мужчины. Тело несколько месяцев пролежало в запертой комнате, а самое интересное, что в той же квартире все это время проживал родной старший брат погибшего. Алексей Брагин уверяет, что все это время считал, что родственник уехал на заработки на север, поэтому и не заглядывал в комнату, а запахов гниения не чувствовал, потому что «пропало обоняние». Почему же никто из соседей не заподозрил неладное, и кто в итоге обнаружил тело – выясняла «КП-Уфа».

«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПАВЛА ВИДЕЛИ ЕЩЕ ВЕСНОЙ»

Конечно, нас всех интересовал один вопрос: ну неужели никто из соседей не чувствовал смрад от разлагающегося тела и не вызвал полицию? Поэтому на следующий день мы лично отправились на место событий.

Четырехэтажный дом в центральной части Черниковки. На стене возле подъезда нарисованные герои из мультиков. Возле дома гуляют мамы с колясками. Трехкомнатная квартира, где жили покойный Павел Брагин и его старший брат Алексей, расположена на первом этаже. В подъезде чисто и никаких посторонних запахов. Лишь только из-за металлической двери квартиры тянет чем-то неуловимым и кислым.

В подъезде чисто и никаких посторонних запахов Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Да не пахло в подъезде ничем таким подозрительным. Более того, мы ведь осенью и в саму квартиру заходили. Тогда по всему подъезду полчища тараканов расползлись, мы с соседями пошли к Алексею, принесли ему отраву от тараканов. У него же и кошки, и собаки в квартире живут. Так вот – пахло кошачьей мочой, немытыми полами, помоями, но трупного запаха не было, - рассказывает сосед Алексея и Павла. – Форточки они никогда не открывали, а сам Алексей каждый день намывал лестничную площадку и входную дверь хлоркой. Спрашивали – зачем, уборщица же есть, но он только отмахивался.

Братьев Брагиных во дворе знают все. Мужчины живут в этой квартире с самого детства. Родители умерли несколько лет назад, семьями Алексей и Павел не обзавелись, так и остались ж