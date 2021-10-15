Страшный пожар в Уфе унес жизнь 32-летнего мужчины

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 15 октября, в Уфе произошел пожар многоквартирном доме, в результате которого погиб 32-летний мужчина. Подробности происшествия рассказали сотрудники МЧС по Башкирии.

Как сообщили специалисты, ЧП случилось в доме на улице Блюхера в однокомнатной квартире, горело домашнее имущество. Из зоны пожара был спасен мужчина. Его передали врачам, однако, к сожалению, через несколько минут пострадавший скончался.

Пожар был ликвидирован. В настоящее время устанавливаются его причины, работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Напомним, в минувшую среду, 13 октября, в Башкирии из пожара чудом спаслась многодетная семья. Мать большого семейства вовремя почувствовала запах дыма.