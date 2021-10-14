В Башкирии из пожара чудом спаслась многодетная семья

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В минувшую среду, 13 октября, в одном из домов села Верхняя Курмаза Бижбулякского района Башкирии произошел пожар. Сообщение о том, что горит бревенчатый дом на улице Центральная, поступило в экстренные службы в 18:50. Прибывшие незамедлительно на место ЧП сотрудники пожарной охраны обнаружили, что жильцам удалось вовремя эвакуироваться. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в 19:08 открытое горение уже было ликвидировано. Чуть раньше пожар удалось локализовать на площади в 30 квадратных метров.

По данным экстренных служб, в доме проживала многодетная семья с четырьмя малолетними детьми. Почувствовав запах дыма, мама трех девочек, самой старшей из которых всего семь лат и двухлетнего мальчика вовремя смогла эвакуироваться сама и вывести всех отпрысков. Как утверждают в МЧС по Башкирии, при пожаре никто не пострадал, а вовремя заметить очаг возгорания взрослым помог пожарный извещатель.

- Причина пожара сейчас устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, - подчеркнули в пресс-службе МЧС по Башкирии.